Vídeo: bebê viraliza na internet ao escolher colo favorito

Foto: Reprodução/Redes Sociais | A pequena, mesmo com passos tímidos, mas cheios de determinação, avança em direção aos seus familiares para escolher seu colo favorito.

Uma família decidiu registrar um momento especial da pequena Sarah, que completou seu primeiro ano e estava dando os primeiros passos. Em um vídeo que está viralizando nas redes sociais, a mãe, o pai, a avó e o avô se posicionaram na frente da pequena, ansiosos para descobrir quem ganharia o primeiro abraço.

No vídeo, a pequena, mesmo com passos tímidos, mas cheios de determinação, avança em direção aos seus familiares para escolher seu abraço favorito. Sarah optou primeiro pelo abraço da mãe, depois foi até o pai e, por último, abraçou o avô.

O momento gerou risadas e emoção, além de um comentário hilário de uma internauta: “Como assim existe algum neto que prefere a mãe em vez dos avós? Estou sendo mãe da maneira errada!”. O vídeo rapidamente viralizou, conquistando o público com a fofura da cena e a dinâmica familiar. Também despertou debates leves sobre as preferências das crianças na hora de demonstrar carinho.

