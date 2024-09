Homem tenta matar esposa com 33 facadas após supostamente descobrir conversas com amante no celular

Imagem ilustrativa. (Foto/PORTAL CURIÚVA) | Após o crime, o suspeito ainda permaneceu por 1h em casa. A comerciante teve o pulmão e o pâncreas perfurados.

A comerciante Alessandra Godinho, de 33 anos, sofreu uma tentativa de feminicídio no bairro Cosmos, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, após ser esfaqueada 33 vezes, na presença do filho de 14 anos. O suspeito é o marido, Wellington Silva, de 42 anos, que supostamente encontrou conversas da esposa com outro homem em seu celular. A vítima foi socorrida por familiares e está internada.Uma câmera de segurança registrou o momento em que Wellington desce do segundo andar da casa segurando uma faca, atacando a mulher em seguida. O tio de Alessandra, que mora no andar de baixo, foi quem socorreu Alessandra e a levou para o Hospital Pedro II, em Santa Cruz. A comerciante teve o pulmão e o pâncreas perfurados.

Agressões e xingamentos Antes da tentativa de assassinato, moradores próximos relataram ter ouvido agressões no quarto, incluindo socos e xingamentos. Após o ataque com facadas, o marido subiu ao 2º andar e ficou em casa por até uma hora antes de fugir.

Os vizinhos contaram que o ocorrido foi surpreendente, pois Wellington não aparentava ser agressivo. Alessandra e o marido estavam juntos há 17 anos.

