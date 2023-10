Vídeo: boi provoca acidente, interrompe trânsito em avenida na Bahia

(Foto: TV Bahia) -Um boi solto em umas das principais avenidas de Salvador gerou transtornos para quem passava pela região de Piatã, na manhã desta terça-feira (24). O animal provocou um acidente, interrompeu o trânsito e ainda perseguiu um homem que tentava resgatá-lo.

O caso ocorreu na Avenida Orlando Gomes, uma das mais movimentadas de Salvador.

O acidente

De acordo com o motorista do carro envolvido no acidente, ele não teve tempo para desviar, após o animal entrar na pista. Nas imagens é possível ver que o carro ficou com a parte frontal destruído e foi retirado do local por um guincho. O motorista não ficou ferido.

A Superintendência de Trânsito do Salvador precisou interromper o trânsito após o acidente durante a tentativa de buscas. Em seguida, o trânsito foi normalizado na região da Orlando Gomes.

Perseguição

Após o acidente, o boi ficou bastante machucado com o impacto. Estressado, o animal ainda perseguiu um homem que tentava prendê-lo com uma corda.

De acordo com a Diretoria de Proteção Animal de Salvador (Dipa), uma equipe de veterinários foi até o local, mas o animal também atacou os trabalhadores e fugiu, adentrando em uma área mata fechada.

Até o começo da tarde desta terça-feira, as buscas pelo animal continuam.

Segundo o Dipa, após resgate o animal será levado para tratamento e será monitorado até que o dono apareça.

VEJA AO VÍDEO:

Fonte:G1 BA

