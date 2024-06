Vereador usava dinheiro de sindicato para comprar bebidas alcoólicas, cigarro e abastecer carro, revela PF

(Foto: Reprodução)- Há muitos registros de notas fiscais de postos de combustíveis, entretanto não existe nenhum veículo registrado no nome do Sindarf, no qual Paulo Henrique é presidente.

Há muitos registros de notas fiscais de postos de combustíveis, entretanto não existe nenhum veículo registrado no nome do Sindarf, no qual Paulo Henrique é presidente.

Investigações da Polícia Federal apontaram que o vereador de Cuiabá Paulo Henrique (MDB), alvo da Operação Ragnatela, que apura um esquema de lavagem de dinheiro para a facção Comando Vermelho, teria utilizado dinheiro do Sindicato dos Agentes de Regulação e Fiscalização de Cuiabá (Sindarf), onde exerce a função de presidente, para comprar bebidas alcóolicas, cigarros e abastecer o carro.

Conforme a Polícia Federal, há muitos registros de notas fiscais de postos de combustíveis, entretanto não existe nenhum veículo registrado no nome do Sindarf, o que seria uma evidência que Paulo Henrique usaria o sindicato para uso pessoal.

Também consta nas investigações que o vereador teria se utilizado das contas do sindicato para comprar itens de luxo, como uma bolsa no valor de R$ 5,9 mil.

“A relação de PAULO HENRIQUE com o SINDARF, entidade que preside, é obscura e provavelmente inadequada. As contas da organização parecem ser usadas como se fossem pessoais, apontando para o uso potencialmente ilícito dos recursos sindicais. Este abuso de posição poderia fornecer um método eficaz para desviar fundos para atividades ilícitas”, diz trecho do documento.

Paulo Henrique também é acusado de usar o Sindarf para lavar dinheiro para o Comando Vermelho.

Leia mais – Paulo Henrique nega ter ajudado a liberar shows organizados pelo CV em Cuiabá: “Vereador não libera alvará”

Alvo da Ragnatela

O vereador teve a “vida revirada” após ser alvo da Operação Ragnatela, deflagrada na quarta-feira (5). Ele é acusado de facilitar a liberação de licenças e alvarás para casas noturnas usadas em um esquema de lavagem de dinheiro para a facção.

Um policial penal e fiscal da Prefeitura de Cuiabá também foram alvo de buscas e afastados das funções por participarem do esquema.

Fonte: MT Repórter e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/06/2024/09:45:04

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...