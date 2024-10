Cantor Fernandes Rodrigue | Foto: Reprodução

No vídeo, o vocalista da Banda “Bonde do Brasil” aparece irritado e exige que fã seja retirada do local. Entenda o incidente e a reação do cantor após o ocorrido.

Imagine se apresentar em um palco, na frente de milhares de pessoas, quando algo é jogado contra você vindo da multidão. Agora imagine que isso veio ainda de um ou uma fã.

O vocalista da banda Bonde do Brasil, Fernandes Rodrigues, foi atingido no rosto por um celular arremessado durante um show realizado na noite da última quinta-feira (24), em Carnaúba dos Dantas, Rio Grande do Norte.

Imagens do incidente mostram o momento em que Fernandes Rodrigue é atingido no rosto pelo celular e interrompe a apresentação para reclamar contra a atitude da mulher. Em outro momento do vídeo, Fernandes aparece irritado e exige que a fã seja retirada do local, afirmando: “Eu exijo que retirem essa mulher. Você me machucou. Eu estou trabalhando, não estou vagabundando”, disse ele em meio a vários palavrões.

Após o ocorrido, Fernandes publicou uma foto no Instagram com a legenda: “Que pancada”. Em um pronunciamento posterior, o músico explicou que a mulher já havia tirado uma selfie com ele anteriormente e repetiu a ação de jogar o celular outras vezes, o que o teria levado a se exaltar. “Peço desculpas, quem me conhece sabe do meu caráter. A gente faz o que pode, nem Deus agradou todo mundo”, desabafou o cantor.

VEJA O VÍDEO:

Cantor fica "P da vida" ao ser atingido por celular em show. Leia mais https://t.co/SVGHz0VD16 pic.twitter.com/ZMFp8sYkUk — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) October 29, 2024

Fonte: patosonline e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/10/2024/13:26:25

