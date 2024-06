Vídeo chocante! Cratera gigante se abre em campo de futebol nos EUA; veja

Foto: Reprodução/NBC News | Um campo de futebol na cidade de Alton, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, ficou destruído depois que uma cratera se abriu no meio do gramado. As imagens foram registradas pelas câmeras de segurança do local.

De acordo com o diretor do Departamento de Parques e Recreação de Alton, Michael Haynes, o tamanho do buraco é estimado em 30 metros de largura e 15 metros de profundidade.

Veja vídeo:

Segundo informações da imprensa local, a cratera foi ocasionada pelo colapso de uma mina subterrânea. Nas imagens das câmeras do local, pode-se ver um poste de luz sendo engolido pelo buraco.

Fonte: CNN e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/06/2024/06:31:37

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...