Primeiro vídeo foi publicado no YouTube há 20 anos ; assista

(Foto: Reprodução) – O vídeo foi publicado por Jawed Karim, um dos cofundadores do YouTube, em 24 de abril de 2005.

O primeiro vídeo publicado na rede social YouTube completa 20 anos nesta quinta-feira (24), com a plataforma completando duas décadas de atividades.

O vídeo foi publicado por Jawed Karim, um dos cofundadores do YouTube, em 24 de abril de 2005, com o título “Me at the zoo” (“eu no zoológico”, em português). O clipe tem apenas 19 segundos de duração, e mostra Jawed em frente aos elefantes no zoológico de San Diego, nos Estados Unidos.

“Certo, então estamos aqui em frente aos elefantes. O legal desses caras é que eles têm trombas muito, muito, muito compridas. E basicamente é isso que tenho para dizer”, diz Jawed.

O primeiro comentário do vídeo é do zoológico de San Diego, feito há cinco anos, que celebra: “Estamos muito honrados que o primeiro vídeo do YouTube tenha sido filmado aqui!”.

O vídeo simples tem mais de 300 milhões de visualizações, e é o único postado por Jawed. O conteúdo responsável por inaugurar o YouTube tem o formato que faria a plataforma se tornar tão popular como rede social: o vlog – um vídeo em que o usuário aparece contando alguma coisa em primeira pessoa, como se estivesse conversando com o espectador.

O YouTube foi criado em 2005 por Steve Chen, Chad Hurley e Jawed Karim, três ex-funcionários da empresa americana de pagamentos PayPal que decidiram criar uma plataforma para que as pessoas pudessem compartilhar seus vídeos caseiros com outras pessoas.

Fonte: Mateus Souza – Portal Debate e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 24/04/2025/17:13:15

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...