VÍDEO: Chuva forte alaga BR-163 em Nova Mutum; tráfego ficou interrompido; equipe faz drenagem

Foto: Reprodução | Chove forte desde ontem à noite em Mutum. Nas proximidades do rio dos Patos (cerca de 15 km da cidade) as águas invadiram a rodovia interrompendo o tráfego de carretas e veículos. A confirmação foi feita pela concessionária Nova Rota Oeste.

O tráfego ficou interrompido sentido Cuiabá e Nortão e foi liberado por volta das 8:10h. No momento em que a enxurrada invadiu a pista alguns caminhões e carretas estavam passando. Não há relatos de danos. Neste trecho tem a obra de duplicação e “o sistema de drenagem está em fase de execução no ponto de alagamento”. “O canteiro central terminou recebendo todo o volume de água, desde o km 610, e transbordou”, explica a concessionária.

Longas filas se formaram nos dois lados da rodovia. Maquinários foram usados para remover a terra e detritos que a água levou para o asfalto. A concessionária informou que a intensa chuva registrada atingiu patamar de 134 milímetros, conforme monitoramento pluviométrico.

Não foram registrados danos no asfalto e a empresa acrescenta que “trabalha na continuidade da obra de drenagem”.

Chuva forte alaga BR-163 em Nova Mutum; tráfego ficou interrompido; equipe faz drenagem Leia mais https://t.co/YtwsPfe2JM pic.twitter.com/n8e1syFOOL — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) October 18, 2024

