Vídeo com suruba da mulher de Rogério Andrade volta a viralizar

Foto: Reprodução | A prisão de Rogério Andrade nesta terça-feira (29/10) acendeu uma antiga polêmica envolvendo o bicheiro e sua mulher, Fabíola de Andrade.

Com a prisão do bicheiro Rogério Andrade nesta terça-feira (29/10), acusado pelo assassinato de seu rival Fernando Iggnácio, executado em novembro de 2020, uma antiga polêmica em torno do contraventor foi reacesa. Isso porque um vídeo de 2019, onde a esposa do bicheiro, Fabíola de Andrade, aparece participando de uma suruba com seguranças do marido voltou a viralizar.

Nas imagens, ela aparece nua, em diversas posições, fazendo sexo com dois homens enquanto um terceiro gravava. Após a repercussão, o casal revelou que foi o próprio bicheiro que filmou a cena e que tudo não passava de um fetiche de marido e mulher.

Na época em que o vídeo vazou, a celebridade disse que se trancou em casa, com vergonha da exposição. “Foi horrível, eu fiquei muito mal. Mas aí eu segui o caminho que meu marido sugeriu:’ A gente tem que enfrentar o problema, as pessoas vão criticar, não vão virar a página de uma hora para a outra’. Mas isso é problema nosso e ninguém tem nada a ver com isso”.

Vale destacar que a veracidade do vídeo não tinha sido confirmada até 2022, quando aconteceu a deflagração da Operação Calígula.

A investigação realizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) incluiu uma troca de mensagens na qual identifica Jeferson Carvalho, homem de confiança de Rogério, como um dos homens que aparecem no vídeo com Fabíola.

“Os caras querem mais o quê? Ganham dinheiro, trabalham com o p*** do Brasil, e ainda f**** a gostosa da mulher dele, a pedido do cara? Não vão largar esse emprego nunca”, escreveu Carlos Eduardo de Almeida da Silva, conhecido como Kadu, que era integrante da quadrilha que operava caça-níqueis no Rio de Janeiro.

