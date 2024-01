Homem é preso em posse de duas toneladas de cassiterita avaliadas em R$ 400 mil

Também foram apreendidos um veículo, balanças e apetrechos usados para manipular o minério, conforme explicou a polícia.

Manaus (AM) – Um homem de 40 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (22), após denúncia de que ele estaria em posse de cerca de duas toneladas de cassiterita, minério conhecido como “ouro negro”. O minério foi apreendido pela Polícia Civil do Amazonas (PCAM) e está avaliado em R$ 400 mil, segundo as autoridades.

A prisão do homem aconteceu em um depósito localizado no bairro Novo Aleixo, zona Norte de Manaus e conforme o delegado Ericson Tavares, titular do 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações iniciaram há alguns dias, após a equipe policial receber denúncias sobre um depósito onde estaria sendo armazenado o minério.

O homem foi preso em flagrante, o seu veículo apreendido, além de balanças de precisão e apetrechos usados para manipular o minério, conforme explicou o delegado.

A cassiterita possui grande valor no mercado de extração e beneficiamento, e é conhecido como “ouro negro”.

O suspeito e o material apreendido serão encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, onde será lavrado o flagrante de usurpação de patrimônio da União.

Fonte: Amazonas 1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2024/16:57:08

