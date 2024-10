VÍDEO: Criança é flagrada dirigindo moto em alta velocidade, na Grande Belém; ação é registrada por homem na garupa

Sem noção: homem em garupa de moto registra criança pilotando em alta velocidade — Foto: JL1 / Sem Noção

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o homem, que está na garupa da moto, comemorando o desempenho do garoto na condução da motocicleta.

Uma ação irresponsável e perigosa viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (30). Em um vídeo, uma criança é flagrada dirigindo uma motocicleta em alta velocidade, no período da noite, e toda a ação é registrada por um homem adulto que está na garupa. Os dois estão sem capacete.

Nas imagens, concedidas à produção do Jornal Liberal 1ª edição, o homem aparece sorrindo, comemorando o desempenho da criança na direção, que aparenta ter menos de dez anos de idade.

A gravação repercutiu entre moradores do município de Marituba, localizado a cerca de 11 km da capital paraense, Belém, o que levanta a suspeita de que o fato teria ocorrido na cidade.

VEJA VÍDEO ABAIXO:

Em nota, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) informou que a fiscalização da área é de responsabilidade do departamento de trânsito do município e que, em caso de flagrante, o condutor pode responder por condução de veículo sem capacete e transporte de criança sem segurança, o que configura infração gravíssima.

Já a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte confirmou que o fato registrado em vídeo trata-se de uma infração de natureza gravíssima, prevista no artigo 162 e 163 da lei 9.503/97(CTB), e ainda pode configurar crime de trânsito se o condutor for flagrado gerando perigo de dano, com pena de detenção de seis meses a um ano ou multa.

“O caso de não possuir CNH já é considerado um risco por conta da imperícia. Ressaltamos que a Secretaria de Trânsito e Transportes de Marituba, realiza fiscalizações contínuas e patrulhamentos viário em todo o município, afim de coibir ações delituosas de trânsito que estejam em desacordo com Lei 9.503”, afirmou.

Fonte: g1 PARÁ e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 01/10/2024/09:58:42

