‘Vou lutar pelo meu povo’, diz Kôkôti, primeira mulher a tomar posse como cacique do povo Xikrin do Cateté

No último dia 20 de fevereiro, a primeira mulher Xikrin foi escolhida para liderar o grupo. A nova cacique é o símbolo de novos tempos, mas ela sabe que os desafios ainda estão só começando. “Agora, mesmo que as índias da nossa tribo não falem português, elas têm voz e têm força”, comemora a cacique.

“Eu vou lutar pelo meu povo, pela minha comunidade. Eu peço que o homem branco respeite a nossa cultura”. O pedido é de Kôkôti Xikrin, mulher indígena, a primeira do povo Xikrin do Cateté a se tornar cacique. A jovem de 28 anos é casada, mãe de três filhos e vem de uma longa linhagem de caciques. Ela foi escolhida pelo pai e aprovada pela comunidade por demonstrar muito interesse pelas questões do seu povo.

Kôkôti Xikrin, mulher indígena, a primeira do povo Xikrin do Cateté a se tornar cacique. — Foto: Reprodução/ TV Liberal

