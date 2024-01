VÍDEO | De folga, soldado do ES salva duas vezes bebê recém-nascida engasgada com leite

Vídeo do socorro prestado pela soldado Letícia, de Cariacica, viralizou nas redes sociais. A família da pequena Beatriz, de apenas 55 dias, mora no mesmo prédio da policial.

Uma vizinha virou o anjo da guarda na vida de uma bebê, e não apenas uma vez, duas vezes em cerca de um mês. Em seu dia de folga, uma soldado da Polícia Militar, que atua no 7º Batalhão (Cariacica), salvou uma criança recém-nascida que estava engasgada com leite. O caso aconteceu no bairro Campina Grande, Cariacica.

A última vez foi há uma semana, no dia 7 deste mês, e viralizou nas redes sociais, após uma câmera de segurança instalada no corredor do prédio flagrar todo o esforço da soldado Leticia Santana Martins Sousa, 31 anos, para salvar a bebê Beatriz, de apenas 55 dias.

A policial revelou que já havia ajudado a bebê em dezembro. Beatriz nasceu prematura no dia 14 de novembro, com 34 semanas de gestação.

No início de dezembro, após cerca de 18 dias em casa, a pequena Beatriz engasgou com leite e a família, que mora no quinto andar do mesmo prédio que a policial, entrou em desespero.

“Moro no terceiro andar e, em dezembro, eu estava vendo televisão quando meu interfone tocou. Do outro lado tinha uma pessoa, a avó da neném, gritando perguntando se eu era policial e pedindo ajuda, que era para eu subir para o 5º andar porque tinha uma criança engasgada. Eu nem deixei ela terminar de falar e fui. Eu subi correndo do jeito que eu estava. Nunca havia visto a mãe dela, não conhecia, mesmo morando no mesmo prédio”, contou a soldado Leticia.

A policial destacou que usou as técnicas da Manobra de Heimlich para socorrer a bebê. “Consegui atender e desobstruir rápido. Logo depois o Samu chegou e fez o atendimento restante. Foi muito rápido e um alívio para todo mundo”, disse.

Policial foi acordada com pedido desesperado de ajuda

Cerca de um mês depois, há uma semana, no dia 7 de janeiro, a soldado Leticia viveu novamente a mesma situação, mas um pouco mais complexa porque a bebê demorou a reagir.

A policial conta que estava de folga dentro de seu apartamento, já dormindo, quando foi acionada com pedidos desesperados de ajuda.

“Eu já estava dormindo e tocou o interfone. Veio aquele sentimento, aquele nervoso no coração, de que havia algo errado acontecendo. Era a avó da neném e ela disse: ‘Leticia, precisamos de você de novo!’. Na mesma hora eu subi correndo as escadas e, no corredor mesmo, já encontrei a bebezinha espumando pela boca. Eu parei ali mesmo no corredor e fazia a manobra, mas ela não voltava”, disse Leticia.

Veja o vídeo do salvamento da bebê no dia 7 de janeiro:

VÍDEO | De folga, soldado do ES salva duas vezes bebê recém-nascida engasgada com leite.

Leia mais: https://t.co/3zssuXtp3a pic.twitter.com/wxi9sDZN1k — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 14, 2024

A soldado contou que teve até medo de machucar a criança, mas não desistiu de salvar a vida dela.

“Ela é bem magrinha e eu fiquei com medo de machucar, de quebrar ela, de tanta ‘porradinha’ que eu estava dando nela. Fui persistindo, persistindo, e também comecei a sugar pelo nariz e pela boca, até que eu vi leite saindo pela boca e pelo nariz”, destacou.

Pelas imagens da câmera do prédio é possível ver a corrida contra o tempo da soldado para salvar a vida da menina. Após Beatriz voltar a respirar sozinha, o Samu chegou e continuou o atendimento.

Refluxo e desvio de septo já estão sendo tratados

Passados os sustos, a soldado conta que a mãe da criança já procurou ajuda de um pediatra e está tratando refluxo e também desvio de septo, que foi detectado até mesmo pela equipe do Samu.

“Desde a primeira vez que precisei ajudar eu passei todas as orientações para a mãe. Ela sabe, mas de fato é uma situação de muito nervosismo e a mãe fica nervosa. Eu deixei meu telefone com ela e estou sempre à disposição, mesmo quando não estiver em casa”, contou a soldado.

Perguntada se virou um anjo da guarda, Leticia sorri e diz que vai estar sempre disponível para ajudar.

“A gente aprende a Manobra de Heimlich e outras técnicas no curso de formação da PM. Aprendemos para usar quando necessário e Deus me ajudou a salvar a vida da pequena Beatriz duas vezes”, afirma.

Soldado gravou vídeo explicando passo a passo a Manobra de Heimlich

Neste domingo (14), uma semana após o segundo salvamento, soldado Leticia postou um vídeo nas redes sociais explicando a Manobra de Heimlich. “É importante que todo mundo saiba fazer. Isso salva vidas”, afirmou.

Veja o vídeo:

https://twitter.com/i/status/1746679035525033987

O feito heroico da soldado foi comentado por milhares de pessoas nas redes sociais e também compartilhado por internautas.

Quem compartilhou foi inclusive o secretário de Estado da Segurança Pública do Espírito Santo, coronel Alexandre Ramalho, e a capitão Carla Andresa, porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado, que elogiou a soldado Leticia e enfatizou a importância das pessoas saberem fazer a manobra de desengasgo.

