VÍDEO: dirigível contratado pelo time do São Paulo cai em bairro de Osasco

Dirigível cai em cima de casa em Osasco — Foto: TV Globo

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda foi registrada no bairro Veloso por volta do meio-dia; uma pessoa foi socorrida com ferimentos leves. Em nota, São Paulo Futebol Clube lamentou acidente.

Um dirigível que fazia uma ação para o São Paulo Futebol Clube caiu em um bairro de Osasco, na Grande São Paulo, no começo da tarde desta quarta-feira (25). Uma pessoa foi socorrida com ferimentos leves.

Um vídeo feito pelo Globocop, da TV Globo, mostra o dirigível em cima de algumas casas na rua Sarah Veloso, no bairro Veloso (veja acima).

Segundo a assessoria do SPFC, o dirigível é de uma empresa contratada pelo time para fazer uma ação horas antes do jogo contra o Botafogo pelas quartas de final da Conmebol Libertadores. Ele havia saído de Carapicuíba e realizava um voo teste (veja nota completa abaixo).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a queda foi registrada por volta das 12h06. Uma pessoa que estava na cabine foi socorrida com ferimentos leves pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Ainda segundo a corporação, três equipes de Resgate foram acionadas no local, além de equipes da Enel e Defesa Civil.

Em nota, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) disse que investigadores do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV) foram acionados para realizar a coleta de dados da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PR-ZAD.

“Na coleta de dados são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e a confirmação de dados, a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias à investigação”, afirmou o órgão.

“O São Paulo FC lamenta o incidente ocorrido com o dirigível contratado por locação da Airship do Brasil Indústria e Serviços Aéreos SA. A empresa já havia prestado este mesmo serviço ao Clube por ocasião da final da Copa do Brasil, em 2023, sem nenhuma intercorrência.

O aparelho fazia um teste nesta manhã em preparação ao sobrevoo noturno, previamente autorizado pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), que estava programado para a região do estádio.

O Clube informa que, felizmente, não houve feridos com gravidade e está prestando todo o suporte necessário aos tripulantes e demais envolvidos”.

Dirigível para sobrevoar cidades paulistas

Em 2023, o São Paulo Futebol Clube colocou o dirigível para percorrer cidades paulistas na véspera da final da Copa do Brasil contra o Flamengo.

Na época, segundo o Globo Esporte divulgou, o dirigível iniciou seu voo em São Carlos, a cerca de 230 quilômetros da capital, e passou por Rio Claro, Limeira, Americana, Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira e Jundiaí até a chegada a São Paulo.

Nas redes sociais, torcedores registraram a passagem do dirigível pelo interior paulista.

Fonte: G1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/09/2024/17:32:31

