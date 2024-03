Empresário é baleado em tentativa de assalto a casa lotérica no Centro de Teresina — Foto: Reprodução

Vítima reagiu depois que seu filho foi agredido e baleado pelo assaltante. Um suspeito de participação no crime foi preso logo após o crime e levado para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa.

O dono de uma casa lotérica identificado como Petrônio Nunes morreu após ser baleado no peito durante uma tentativa de assalto, nesta quarta-feira (13), no Centro de Teresina. Segundo a Polícia Civil, dois homens participaram do crime.

Um vídeo de uma câmera de segurança (acima) mostra que o assaltante aproveitou o momento em que a porta da lotérica foi aberta para forçar a entrada, com um chute.

Outras imagens, de câmeras de dentro da lotérica, mostram que o assaltante agrediu o filho do empresário (que aparece vestindo uma camiseta rosa) com uma coronhada. Logo depois, o empresário (de camisa branca) chuta o criminoso, para expulsá-lo.

Depois, o assaltante foi empurrado para fora do local e atirou no empresário, atingindo ele no peito. A vítima caiu no chão e foi amparada pelo filho. Petrônio Nunes foi levado para um hospital particular da capital, mas não resistiu e morreu. O filho dele também foi atendido no mesmo hospital.

Um suspeito foi detido logo após o crime e levado para o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo o DHPP, ele foi interrogado para que se confirmasse qual a participação dele.

Com ele, foi encontrado um carro que teria sido utilizado no crime, e teria ajudado na fuga do homem que atirou. Além desse carro, uma motocicleta, que pode ter sido utilizada na fuga, também foi apreendida. O suspeito de atirar no empresário, o homem na foto abaixo, continua sendo procurado.

ASSISTA VÍDEO:

Empresário é assassinado em assalto a casa lotérica no Centro de Teresina-PI.

Leia mais: https://t.co/PRXCPEa2wb pic.twitter.com/MHzorcqSWf — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 14, 2024

Fonte: G1 PI e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/03/2024/18:23:23

