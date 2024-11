Foto: Reprodução | O acidente ocorreu por volta das 10h, quando, segundo testemunhas, o homem caiu e desapareceu em meio à vegetação da mata.

Na manhã deste domingo (3), um homem de 50 anos morreuenquanto tentava decolar em um salto de speed fly, na Pedra Bonita, em São Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro. A vítima, que realizava o esporte radical sozinha, tropeçou momentos antes de saltar, o que teria comprometido o voo. O acidente ocorreu por volta das 10h, quando, segundo testemunhas, o homem caiu e desapareceu em meio à vegetação da mata.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h58 e iniciou as buscas imediatamente. Quase quatro horas depois, às 13h40, o corpo foi localizado em uma área de difícil acesso. A modalidade de speed flying consiste em voos de alta velocidade com um equipamento similar a um paraquedas.

A vítima foi encontrada em meio a rochas e, após ser retirada do local, foi levada à sede do Clube São Conrado de Voo Livre e, em seguida, encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais.

Testemunhas que estavam próximas à rampa de decolagem registraram o momento em que a vítima tropeçou em um buraco antes do salto. “Meu Deus, ele tropeçou. Cadê o homem? Não estou acreditando [que ele caiu]”, disse uma mulher que filmava o local. Um rapaz que também estava presente tentou localizar o homem após a queda, mas não obteve sucesso.

Segundo informações do G1, um representante do Clube São Conrado de Voo Livre (CSCLV) lamentou o ocorrido e destacou que os voos de speed fly e parapente são realizados apenas por pessoas credenciadas, com licença e equipamentos regularizados.

VÍDEO: Homem morre após tropeçar em decolagem de speed fly no RJ Leia mais: https://t.co/iOX9vZoFVo pic.twitter.com/Ct384HneAu — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) November 4, 2024

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/11/2024/14:50:34

