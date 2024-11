Agnaldo Rayol, a voz romântica do Brasil, morre aos 86 anos

Foto: Reprodução | Rayol sofreu uma queda em sua casa, localizada no bairro de Santana, na zona norte da capital paulista, e faleceu pouco depois, apesar do socorro prestado.

cantor Agnaldo Rayol, um dos grandes nomes da música brasileira, morreu na madrugada desta segunda-feira (4), aos 86 anos, em São Paulo. Rayol sofreu uma queda em sua casa, localizada no bairro de Santana, na zona norte da capital paulista, e faleceu pouco depois, apesar do socorro prestado.

O acidente aconteceu enquanto o cantor estava sob os cuidados de um cuidador da família. Segundo informações da assessoria de imprensa, Rayol estava lúcido no momento em que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar atendimento. A equipe médica, no entanto, teria demorado a chegar, o que gerou preocupação e críticas por parte da família.

Agnaldo Rayol foi levado ao Hospital HSanp, também em Santana, apresentando um corte na cabeça causado pela queda. Apesar dos esforços da equipe hospitalar, o artista não resistiu. As circunstâncias da demora no atendimento ainda não foram detalhadas, mas a família aguarda esclarecimentos.

A morte de Agnaldo Rayol marca o fim de uma longa e ilustre carreira na música, que se estendeu por mais de seis décadas. Conhecido por sua voz potente e interpretações marcantes de clássicos da música romântica, Rayol fez sucesso em todo o país, encantando gerações com canções como “Mia Gioconda” e “Ave Maria”.

Rayol também fez história na televisão, sendo um dos pioneiros na era de ouro da TV brasileira, com participações memoráveis em programas de auditório e especiais musicais. Além disso, seu carisma e talento levaram-no a atuar em filmes e telenovelas, tornando-o uma figura multifacetada e respeitada no meio artístico.

O velório e o enterro de Agnaldo Rayol ainda não tiveram detalhes divulgados pela família, que pede privacidade neste momento de luto. A notícia de sua morte gerou grande comoção entre amigos, fãs e colegas da indústria, que prestam homenagens ao cantor, destacando seu legado na cultura brasileira.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/11/2024/14:56:04

