Vídeo: homem pega carona pendurado na traseira de ônibus escolar em Novo Progresso

Recentemente foi divulgado nas redes sociais um homem que estava pegando carona pendurado na traseira do ônibus de transporte escolar, nesta quarta-feira, 1 de dezembro de 2021. O flagrante aconteceu na avenida Brasil , bairro Pires de Lima, o homem estava pendurado na traseira do ônibus.

