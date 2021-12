Mulher denuncia violência domestica e homem é preso em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Chegando no local a polícia procurou o acusado na casa ao lado (do pai) e avistou o veículo e fez abordagem encontraram uma espingarda de ar comprimido, modificada para receber munições dos calibres 22 e 31 munições intactas.

You May Also Like