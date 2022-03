Novo programa leva castração gratuita em todo Pará

Serão três unidades móveis, que irão até as comunidades mais vulneráveis, permitindo a esterilização de até 3 mil animais por mês | Foto:Divulgação

Serão três unidades móveis, que irão até as comunidades mais vulneráveis, permitindo a esterilização de até 3 mil animais por mês

O programa de saúde animal foi criado com o objetivo de atender famílias em situação de vulnerabilidade social que não podem arcar com custos de saúde de seus animais, minimizando assim casos de zoonoses e a superpopulação de animais nas ruas. (As informações são do DOL).

Com a pretensão de atender milhares de famílias do Estado, o Governo do Pará, através do Pará Paz, contará com um novo programa de saúde animal da região Norte, o Pará Pet – Programa Estadual de Castração de Cães e

Gatos.

Em alusão ao dia dos animais, o projeto será assinado lançado na próxima segunda-feira (14), no Palácio do Governo, às 11h, com a presença de representantes de abrigos de proteção animal do Estado e da cadela Sem Raça Definida (SRD), Frida, que fará a assinatura simbólica do programa junto ao Governador Helder Barbalho.

A meta do programa é castrar 3.000 animais a nível estadual por mês, para diminuir a superpopulação de animais de rua e contemplar famílias em situação de vulnerabilidade, além de conscientizar os tutores dos pets sobre o crime de maus-tratos contra animais.

O deputado estadual Igor Normando, que fez a indicação do projeto para o Governador Hélder Barbalho, avalia que a castração é o melhor caminho para garantir a saúde de cães e gatos.

“A causa animal luta por um projeto como este há anos, venho pautando e oficializando o governo através de requerimentos desde 2019, e o Governador, entendendo a necessidade e importância, acatou o nosso ofício para a implantação do programa”, revelou.

SERVIÇO:

Lançamento do Pará Pet – Programa de Castração Animal

Data: 14/03 (segunda-feira)

Local: Hall de Entrada do Palácio do Governo (Av. Dr. Freitas, 2.531. Bairro do Marco.)

Jornal Folha do Progresso em 14/03/2022/09:19:02

