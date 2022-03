Viatura da Polícia Civil capota na BR-163, no Mato Grosso

Uma viatura da Polícia Judiciária Civil capotou, esta tarde, no quilômetro 572 da BR-163, em Nova Mutum.Cinco policiais de Alta Floresta (300 quilômetros de Sinop) estavam no veículo GM S10, no momento do acidente.

A concessionária que administra a rodovia confirmou que encaminhou uma equipe de resgate ao local. No entanto, todos os ocupantes saíram ilesos e assinaram termo de recusa de encaminhamento médico.(As informações são do Redação Só Notícias/foto: assessoria)

A viatura ficou bastante danificada e foi levada para o pátio da delegacia municipal de Nova Mutum. O tipo e as causas da ocorrência serão apontados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Jornal Folha do Progresso em 14/03/2022/10:06:42

