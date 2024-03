Situação aconteceu após o árbitro marcar uma falta em um campeonato de futsal amador. Imagens mostram quando o profissional cai desacordado na quadra.| Foto: Reprodução vídeo

Um vídeo mostra quando um jogador dá um soco e faz o árbitro Jean Vieira desmaiar após ser expulso de um jogo, em Goiânia, durante um campeonato de futsal amador. Imagens mostram quando o profissional cai desacordado na quadra.

“Eu fui para trabalhar e deixei a família em casa para conseguir um renda extra. Como vai ser a próxima vez que eu der um cartão vermelho? Até quando essa violência no futebol vai continuar?”, desabafa Jean.

O caso aconteceu na última sexta-feira (8). Jean Vieira é árbitro há 14 anos e em Goiás está há 4 anos. Segundo ele, é a segunda agressão com soco que ele leva durante a carreira em Goiás. A Polícia Civil investiga a caso.

Não havia ambulância e viatura da polícia no ginásio. À TV Anhanguera, o responsável pela empresa disse que só consegue apoio médico e policial em jogos maiores.

O time do jogador, o Sporte Club Kbuloso, divulgou uma nota nas redes sociais e disse que não concorda e não aceita qualquer tipo de agressão, dentro e fora, no clube, e que o jogador não faz mais parte da equipe.

Segundo a polícia, o jogador, que não teve o nome do divulgado, tem passagens por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e responde por um homicídio.

O time do jogador estava perdendo e agressão aconteceu oito minutos antes do jogo terminar. Antes disso, o jogador chegou a chutar o goleiro adversário que estava no chão após uma defesa. O jogador já tinha um cartão amarelo e após a falta ganhou um vermelho e foi expulso do jogo.

Nas imagens, é possível ver quando o jogador agride o árbitro com um soco nas costas que o derruba no chão. Jean passou por exames no Instituto Médico Legal (IML) de Aparecida de Goiânia.

Assista o vídeo:

VÍDEO | Jogador dá soco e faz árbitro desmaiar após ser expulso de jogo.

Leia mais: https://t.co/g4SdpjKcLg pic.twitter.com/bfqKtnvCx2 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 13, 2024

Fonte: Fã Notícias e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/03/2024/09:18:57

