Vídeo: jovem é achado morto após ser chamado para emprego

O corpo de Felipe Furtado de Oliveira, de 18 anos, foi encontrado no bairro das Flores em Benevides, Região Metropolitana de Belém, com pelo menos 4 tiros.

uitos jovens no Brasil sonham com uma oportunidade de emprego. E isso pode ter servido de isca para a morte de um rapaz de 18 anos na Grande Belém.

Na tarde desta quarta-feira (24), o corpo de Felipe Furtado de Oliveira foi encontrado na rua Luiz Pretrestato de Souza, no bairro das Flores, em Benevides, Região Metropolitana de Belém.

De acordo com familiares da vítima, Felipe foi atraído por um casal para uma oportunidade de emprego. Ao chegar no endereço do suposto trabalho, o jovem foi atingido com pelo menos 4 tiros.

A Polícia Científica esteve no local e encontrou um estojo de uma arma de 9mm que será encaminhado para análise de balística. A motivação para o crime, bem como outras informações sobre suspeitos serão investigadas pela Polícia Civil.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/01/2024/14:16:28

