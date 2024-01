Vídeo: Ladrão de bomba é preso pela GMP em Itaituba, no PA

Prisão aconteceu por volta das 20h; segundo a policia, o objeto foi vendido por R$: 50,00, e o receptador também foi detido.

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança, furtando uma bomba d’água na noite desta terça-feira (23). A policia militar de posse das informações e imagens, realizaram rondas na 29° rua no bairro Piracanã em Itaituba, no sudoeste do Pará, e reconheceram o autor do furto em frente à uma residência.

Durante abordagem policial, com objetivo de localizar a bomba furtada, foi solicitado a entrada na residência, onde o pai do suspeito autorizou.

Na revista foi encontrado duas porções de substância uma aparentando ser maconha e pesado 1.8 gramas com embalagem, outra aparentando ser cocaína pesando 5.6 gramas com embalagem.

O suspeito foi identificado como Luis Carlos Galdino da Silva, questionado sobre a bomba, assumiu o delito, e indicou a casa da pessoa que teria comprado o objeto.

A guarnição foi até a residência localizada na 23ª rua, e que Francisco teria comprado a bomba no valor de R$: 50,00.

Diante das informações, e pelo fato do crime de receptação ser um delito permanente, foi solicitado a entrada na residência. E foi encontrado a bomba.

O suspeito do furto e o receptador foram encaminhados para delegacia de polícia civil para os devidos procedimentos legais.

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/01/2024/15:05:23

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...