Tiroteio em bar deixa um morto e outro ferido no Pará

Leonardo Prudêncio de Lima morreu na hora (Foto| Reprodução)

Vítimas estavam em um bar, quando foram alvejadas por disparos de pistola 380

Tiroteio deixa um morto e outro ferido no Sul do Pará

Tiroteios são situações apavorantes, muitas vezes ocorrem em locais e horários propensos como bares e festas, geralmente na madrugada são mais comuns. Para evitar estar em uma situação assim, o ideal é evitar lugares perigosos na madrugada. (A informação é do DOL)

Dois homens foram vítimas de um tiroteio nesta sexta-feira (18), no município de Floresta do Araguaia, sul do Pará. Uma das vítimas, identificada como Leonardo Prudêncio de Lima foi alvejada com vários tiros e morreu na hora. Próximo ao corpo, os policiais encontraram sete cápsulas deflagradas de pistola calibre 380.

Na ocasião também foi baleado Jadson Araújo Pereira, que foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Redenção.

O tiroteio aconteceu em um bar, na Avenida Sete de Setembro, por volta meia noite e meia, e todos ficaram apavorados com a situação inesperada. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Floresta do Araguaia que instaurou inquérito para apurar o caso.

