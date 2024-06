VÍDEO: Mark Zuckerberg revela que Brasil é o país que mais envia áudios no WhatsApp

(Foto: Reprodução)– Segundo o CEO da Meta, os brasileiros enviam quatro vezes mais mensagens de voz do que qualquer outro país.

Mark Zuckerberg, CEO da Meta (empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp), revelou em um evento global nesta quinta-feira (6) alguns dados surpreendentes sobre o uso do WhatsApp no Brasil: os brasileiros são os usuários que mais enviam áudios no mundo, sendo quatro vezes a mais do que qualquer outro país.

“As pessoas no Brasil enviam mais figurinhas, participam mais de enquetes e enviam quatro vezes mais mensagens de voz no WhatsApp do que em qualquer outro país”, afirmou Zuckerberg. “Um país que realmente abraçou o poder da ‘mensageria’ para se conectar, expressar-se e fazer negócios. Vocês tornaram o ‘Zap Zap’ algo próprio e vocês estão entre as pessoas mais ativas do mundo no app”, disse.

O empresário também revelou que, em julho, a Meta trará ao país sua assistente de inteligência artificial integrada ao WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger. Chamada de “IA da Meta”, ela promete interagir com os usuários, gerar imagens, criar textos e responder perguntas, tornando a experiência nas redes sociais ainda mais completa e personalizada.

A IA será lançada em português e funcionará como um assistente virtual (ou “chatbot”) que interage com os usuários nas redes sociais. Essa inovação tecnológica busca concorrer com outras IAs do mercado, como o ChatGPT da OpenAI e o CoPilot da Microsoft.

🚨ATENÇÃO: Mark Zuckerberg revela que os brasileiros mandam 4x mais áudios no WhatsApp do que qualquer outro povo do mundo e que também são os que mais usam figurinhas. pic.twitter.com/6EMbX5lYjc — CHOQUEI (@choquei) June 7, 2024

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/06/2024/16:42:13

