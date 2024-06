Advogado é indiciado por apologia ao crime contra torcedores do clube do Remo

Indiciamento contra apologia a crime contra torcedores do Clube do Remo ocorreu em Belém. (Foto: Reprodução / PCPA)

A prática foi cometida à época do homicídio do torcedor remista, no dia 7 de abril deste ano, no estacionamento do Estádio Mangueirão.

O advogado Marcos José da Silva Negrão foi indiciado por apologia ao crime contra torcedores do clube do Remo nas redes sociais. O indiciamento aconteceu nesta sexta-feira (7), em Belém, pela Delegacia de Proteção ao Torcedor e de Grandes Eventos (DPTGE). O caso foi remetido à justiça após investigações dos comentários feitos pelo suspeito sobre a morte de um torcedor remista, Paulo Alexandre Silva, de 30 anos, ocorrida no dia 7 de abril de 2024.

O homicídio do torcedor ocorreu no estacionamento do Estádio Mangueirão, na data citada acima. Após o fato, o indiciado fez vários comentários nas redes sociais zombando da morte. As mensagens aparentavam incentivar as práticas violentas contra o restante da torcida do time

.Em uma publicação, Marcos riu da situação e foi criticado por outros internautas. “Procura uma igreja, mano. Isso é demoníaco, cara. Deus tenha misericórdia de ti”, escreveu uma pessoa no X (antigo Twitter). Marcos respondeu: “Tu vai ser o próximo. Vamos te achar”, ameaçou.

A repercussão das postagens foi imediata e gerou grande indignação, levando a Ordem dos Advogados do Brasil Seção Pará (OAB-PA) a se pronunciar contra a atitude do homem. No dia 8 de abril, a OAB-PA divulgou uma nota, dizendo que “repudia totalmente as manifestações do advogado Marcos José da Silva Negrão, que proferiu mensagens ofensivas, preconceituosas e ameaças contra torcedores por meio de seu perfil em uma rede social, além de utilizar tom de deboche ao se referir à morte de Paulo Alexandre Dias (30 anos), torcedor do Clube do Remo, ocorrida no estacionamento do Estádio Mangueirão, em Belém, na noite do último domingo, 07 de abril”.Em resposta, o Ministério Público do Pará (MPPA) requisitou a instauração de um procedimento policial para investigar o caso, no dia 22 de abril.

A equipe de investigação da DPTGE realizou diversas diligências e requisições para identificar o investigado. Após ser intimado para depoimento, o homem foi indiciado e um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi instaurado contra ele.

Sobre o indiciamento do advogado, o Ministério Público diz, enviada nesta sexta-feira (7) à redação integrada de O Liberal:”O referido procedimento policial apurou que se trata de um homem residente em Belém. O suspeito responde em liberdade. Além disso, o procedimento foi enviado pela Polícia Civil ao Judiciário nesta quinta-feira, 6 de junho. Por sua vez, a Justiça ainda não remeteu o feito ao Ministério Público”.

“Desse modo, o MPPA aguarda a distribuição dos autos do procedimento a um dos promotores de Justiça para, assim, adotar as medidas necessárias e cabíveis ao caso”.A equipe de investigação da DPTGE conclui que realizou diversas diligências e requisições para identificar o investigado. Após ser intimado para depoimento, o homem foi indiciado e um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi instaurado contra ele.

