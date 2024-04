Vídeo mostra momento em que carro passa um segundo antes de caminhão atingir pilar de prédio em Cuiabá; vídeo

O prédio fica localizado no Bairro Jardim Tropical e possui 28 apartamentos com cerca de 50 moradores — Foto: TVCA

O prédio fica no Bairro Jardim Tropical e possui 28 apartamentos com cerca de 50 moradores ao todo. O caminhão estava desengatado e desceu a rua, batendo no prédio.

Um vídeo das câmeras de segurança do prédio mostra o momento em que um carro passa um segundo antes do caminhão derrubar o portão e atingir o pilar do edifício, em Cuiabá, na noite dessa segunda-feira (1º). Os moradores foram retirados do local às pressas enquanto chovia. (Veja acima)

As imagens mostram o caminhão descendo a rua de ré, quando a caçamba do veículo atinge o portão. Pouco antes da batida, dois carros passam pela rua, sendo que um deles não se envolve no acidente por questão de segundo. Depois do portão cair, o caminhão atinge o pilar e quebra a estrutura.

O g1 entrou em contato com a Defesa Civil, que foi até o local nesta terça-feira (2) para realizar a avaliação de um possível desabamento do prédio. Segundo o órgão, a batida não foi grave e só é preciso fazer reparos. Também não houve rachaduras no pilar.

O caminhão estava desengatado e bateu no pilar do prédio. Segundo o subsíndico do prédio, Marco Aurélio, o acidente ocorreu quando o caminhão estava estacionado e desceu a rua, bateu no portão e atingiu um dos pilares do edifício.

“O pessoal estava em casa, quando por volta das 19h30 escutamos um barulho muito grande e o tremor do prédio. Quando descemos, nos deparamos com o caminhão que atingiu uma das colunas. Começamos a evacuar e tirar as coisas, já que a gente não sabia o que podia acontecer”, contou.

O prédio fica localizado no Bairro Jardim Tropical e possui 28 apartamentos com cerca de 50 moradores. O Corpo de bombeiro foi até o local e pediu para que os moradores deixassem o prédio, mas disse que não tem competência para interditar o local. Por isso, a Defesa Civil foi acionada.

Ainda de acordo com o subsíndico, o motorista do caminhão ficou no local durante a evacuação, conversou com os moradores e também registrou o boletim de ocorrência.

