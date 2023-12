Vídeo mostra momento em que homem invade delegacia e tenta matar policial a facada; assista

Um policial militar do Distrito Federal foi atingido com uma facada, dentro de uma delegacia da Polícia Civil, no fim da tarde desta sexta-feira (1º). Imagens mostram que o homem entrou na 5ª DP, na Asa Norte, e atingiu o PM pelas costas (veja vídeo abaixo).

ASSISTA O VÍDEO AQUI.

No vídeo é possível ver que o PM entrou caminhando devagar. Em seguida, o homem chegou por trás, tirou uma faca da cintura e acertou o militar. Imediatamente ele foi contido por outros policiais e cai no chão, onde foi atingido por chutes.

Uma pessoa que estava sentada, levantou às pressas quando viu a situação. Segundo a PMDF, o militar não se feriu porque usava colete. De acordo com os policiais, o homem é um sem-teto que cuida de carros perto da 5ª DP e havia se envolvido em uma discussão com outro flanelinha, um pouco antes.

Ele já teria outras passagens pela polícia por “porte de arma branca”. Conforme a 5ª DP, “O delegado de plantão já analisou a situação e vai atuar por esse ataque contra o policial militar por tentativa de homicídio qualificado.”

