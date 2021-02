Vídeo mostra motorista na cachoeira antes de cair no Rio Curuá -Buscas continuam

(Foto:Reprodução Youtube) – Um vídeo circula nas redes sociais e mostra o motorista de caminhão, Elis Roberto da Silva, morador de Aparecida do Taboado (MS), no momento que estava as margens da cachoeira do Curuá , depois disto ele caiu e desapareceu – corpo de bombeiros faz buscas pelo segundo dia. Outra pessoa faz vídeo da cachoeira entra a frente aos fundos de vermelho é o motorista minutos antes de desaparecer.Vejam no vídeo abaixo.

Assista ao Vídeo

Buscas

Elis Roberto da Silva, morador de Aparecida do Taboado (MS), está desaparecido desde a manhã deste domingo, 21/02, após cair na cachoeira do Curuá, equipe de Bombeiros do Mato Grosso faz buscas na região.

Leia Também:Motorista cai e desaparece na cachoeira do Rio Curua enquanto tirava selfies – via @NpJornal

Na tarde desta terça-feira (23), a informação que chegou até redação do Jornal Folha do Progresso que foi solicitado um Droner – os bombeiros pediram auxilio do droner – uma pessoa de Novo Progresso seguiu até o local para ajudar na busca.

O Corpo de Bombeiros já fez todo um trabalho de busca em torno do local e por aproximadamente 10 km rio abaixo, mas não havia conseguido encontrar a vítima até o fechamento desta matéria.

Cachoeira do Curuá

Cachoeira do Curuá muito visitada por estar as margens da rodovia BR 163, entre os municípios de Altamira e Novo Progresso , pelas atrações naturais. Fotos das belezas do local são muito compartilhadas pelas redes sociais, principalmente nesta época com inverno amazônico elas estão sempre deslumbrantes. Uma usina de energia funciona no local.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...