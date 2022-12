Piloto morre em queda de avião agrícola em lavoura de soja no MT

(Foto:Reprodução/Redes Sociais) – O piloto Hugo Porfírio, de 39 anos, morreu após o avião agrícola que ele pilotava cair em uma lavoura de soja na manhã desta quinta-feira (22), em uma fazenda de Brasnorte (a 579 km de Cuiabá).

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Campo Novo do Parecis foi acionada para atender a ocorrência, mas quando chegou ao local encontrou Hugo sem vida, preso às ferragens.

O Corpo de Bombeiros de Campo Novo recebeu a solicitação do Samu às 7h25. A guarnição retirou o corpo do piloto da aeronave. Uma equipe da Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) e da Polícia Civil estão no local para os procedimentos legais.

A propriedade que a aeronave caiu fica no KM-966 da BR-364, a 90 km de Campo Novo do Parecis, próximo ao trevo que dá acesso a Brasnorte. Não se sabe as causas do acidente. Hugo morava em Campo Novo do Parecis e deixa a esposa e 3 filhos.

Por:Jornal Folha do Progresso em 27/12/2022/07:05:53

