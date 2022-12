Idoso de 88 anos faz hospital ser evacuado ao chegar com bomba presa no ânus

A equipe médica informou que o paciente colocou a bomba na região para sentir prazer sexual; ele se recupera bem após a remoção (Foto: Reprodução)

O objeto tinha cerca de 20 cm de comprimento e 5cm de largura.

Um idoso de 88 anos deu um baita susto na equipe médica do hospital Sainte Musse, em Toulon, na França, ao chegar com uma bomba presa no ânus. Segundo informações do site Var-Martin divulgadas pelo Metrópoles, a unidade de saúde precisou ser evacuada devido ao medo de uma explosão ocorrer no local.

Com medo de uma tragédia acontecer no hospital, a direção chamou uma equipe especialista nesse tipo de artefato, que considerou o projétil com um baixo nível de explosão. Depois desse procedimento, os médicos iniciaram uma cirurgia para realizar a retirada do objeto, que tinha cerca de 20 cm de comprimento e 5cm de largura.

A equipe médica informou que o paciente colocou a bomba na região para sentir prazer sexual, mas que se recupera bem após a remoção.

