Vídeo mostra quando mulher encontra recém-nascido abandonado em balde, em GO

Bebê é encontrado em balde e levado a hospital, em Aparecida de Goiânia — Foto: Reprodução/TV Anhanguera

Recém-nascido foi encontrado ainda com o cordão umbilical. Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado.

Um vídeo mostra o momento em que uma mulher encontra um recém-nascido abandonado em um balde, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital (veja acima). O recém-nascido foi levado a um hospital, internado e passa bem.

“Olha o que eu achei. Alguém acredita nisso? Parece que eu pari, né? Mas o filho não é meu não”, disse a mulher sem acreditar no que estava acontecendo.

O recém-nascido foi encontrado ainda com o cordão umbilical na madrugada do último sábado (23). A mulher que o encontrou, passava pelo Avenida Independência, no Setor Cidade Livre, quando encontrou o bebê. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado.

Conforme apurou a TV Anhanguera, a mulher e o filho estavam passando pela avenida quando ouviram barulho de choro e, quando se aproximaram do balde, viram o recém-nascido.

A mulher então levou o bebê para o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (Hmap) e depois o encaminhou para o Hospital do Setor Garavelo.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia confirmou o caso e disse que o bebê está bem e com estado de saúde estável (confira a nota na íntegra no final da matéria).

De acordo com a polícia, a Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente (DPCA) está trabalhando para identificar os pais do recém-nascido.

Nota Secretaria de Saúde de Aparecida

“A Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS) informa que na madrugada de hoje, 23 de março, o SAMU foi acionado pela equipe do HMAP para atendimento de um recém-nascido que, segundo informações do acompanhante, foi encontrado em via publica. O bebê foi encaminhado para a Maternidade Municipal e está bem, estável. O Conselho Tutelar já foi acionado.”

Vídeo:

Vídeo mostra quando mulher encontra recém-nascido abandonado em balde, em GO.

Leia mais: https://t.co/pq0lOcz4cV pic.twitter.com/CaRyQwk4vR — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 26, 2024

ASSISTA O VÍDEO NO INSTAGRAM DO FOLHA DO PROGRESSO AQUI.

Fonte: g1 Goiás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/03/2024/18:16:19

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...