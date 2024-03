Vídeo mostra segunda tentativa de assalto com empresário refém em Jacareacanga por quadrilha que teve embarcação naufragada em Itaituba

(Foto: Reprodução)- Antes do naufrágio, os criminosos teriam invadido a residência de um empresário no último sábado (02), roubando vários objetos e mantendo-o como refém; em seguida, tentaram roubar seu comércio, porém desistiram devido à resistência do vigia e à movimentação na rua.

Após a repercussão de que os corpos encontrados no naufrágio de uma embarcação estilo “Bajara” entre as comunidades de São Luiz do Tapajós e Pimental, em Itaituba, sudoeste do Pará, pertenceriam a suspeitos envolvidos em um roubo com reféns no município de Jacareacanga, o Portal Giro teve acesso exclusivo a imagens que mostram o momento em que os criminosos conduziam o empresário alvo até o estabelecimento após já ter roubado a residênica da vítima.

Segundo informações, no último sábado (02), por volta das 23h45, a polícia foi acionada pelo filho do senhor Vilmar, informando que quatro indivíduos armados haviam invadido a residência de empresário local. Os assaltantes renderam a família da vítima, revirando todos os cômodos da casa por mais de uma hora, levaram algumas joias guardadas e celulares.

Em seguida, utilizando uma caminhonete Chevrolet S10 branca pertencente a uma das vítimas rendidas, os assaltantes levaram o empresário em direção ao seu comércio para a tentativa de um segundo roubo. No entanto, ao chegarem ao estabelecimento, o vigilante presente não se rendeu. Com a aproximação de outras pessoas, os criminosos desistiram e abandonaram o veículo com a vítima nas proximidades do trajeto até sua residência.

A polícia iniciou então sua busca pelos criminosos. Durante as investigações, foi localizado um ponto de concentração utilizado pelos suspeitos. De acordo com as autoridades, os suspeitos seriam naturais de Belém, ligados à facção criminosa Comando Vermelho (CV), e estariam armados com pelo menos três fuzis.

Durante a perseguição, constatou-se que os criminosos estavam fugindo pela rodovia Transamazônica. Diante das barreiras policiais montadas para capturá-los, os assaltantes tentaram escapar utilizando uma embarcação, que acabou naufragando.

A polícia acredita que um dos corpos encontrados seja de Lucas, enquanto o desaparecido possa ser Yuri. Outros dois suspeitos, conhecidos como José Alessandro, o “Lourão”, e Juniel da Cruz, conseguiram escapar e tentaram fugir de caminhonete pela rodovia Transamazônica, mas foram detidos pela polícia nas proximidades do distrito de Miritituba.

Vídeo mostra segunda tentativa de assalto com empresário refém em Jacareacanga por quadrilha que teve embarcação naufragada em Itaituba.

Leia mais:https://t.co/b1hueLvCa3 pic.twitter.com/yn9LAdspTc — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) March 9, 2024

Fonte: Giro Portal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/03/2024/10:03:51

