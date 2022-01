Jovem é encontrado morto dentro de caixa d’água em Itaituba (PA)

Uma da hipóteses investigada pela polícia é a de ter ocorrido um latrocínio (Foto:Jordan Norato / Portal Giro)

O corpo de Matheus Cavalcante Cunha, de 22 anos, foi encontrado dentro de uma caixa d’água cheia, no fim da tarde do domingo (09)

O corpo do jovem Matheus Cavalcante Cunha, de 22 anos, foi encontrado dentro de uma caixa d’água cheia, no fim da tarde do domingo (09), por volta das 17h30, em uma propriedade particular localizada na Estrada do Bis, em Itaituba, sudoeste do Pará. Ele era estudante do 4º período do curso de Farmácia, em uma faculdade de Itaituba.

A Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil (PC) foram acionadas, por meio de uma ligação anônima, quando uma pessoa informou que havia achado um corpo na propriedade.

Os policiais encontraram o corpo parcialmente dentro da caixa d’água cheia. Da cintura para cima, o corpo estava dentro da água.

A polícia identificou a vítima depois de conseguir destravar o celular encontrado no local, constatando que o aparelho pertencia a Matheus, e depois ligando para a família da vítima.

Uma das hipóteses investigada pela polícia é a de ter ocorrido um latrocínio, roubo seguido de morte, uma vez que não foi encontrado a motocicleta e um dos celulares da vítima, relatos afirmam que ele tinha dois aparelhos celulares.

A motocicleta que teria sido roubada é uma Honda Biz 125 com o número da placa OBV 2263, de cor vermelha. A vítima possuía dois celulares, um modelo IPhone e um da marca Samsung. O IPhone foi achado próximo à entrada da propriedade em que o corpo foi encontrado, e o outro sumiu juntamente com a moto

As informação foi divulgada pelo Giro Portal.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...