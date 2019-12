Vídeo mostra trapiche sendo destruído por embarcação desgovernada; veja

(Foto:Reprodução) – Capitania dos Portos disse que ainda investiga o caso

Um vídeo que circula na redes sociais mostra uma embarcação destruindo o trapiche de uma residência ribeirinha ao, aparentemente, perder o controle e ir para a margem do rio.

Acompanhado do vídeo, há um texto que informa que a embarcação faz a travessia Belém-Barcarena, e que apesar o susto, ninguém se feriu, mas nenhuma dessas informações foram confirmadas pelas autoridades. Veja:

A Redação Integrada entrou em contato com a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) para pedir explicações sobre o caso. Segundo o órgão, a CPAOR recebeu a notícia de que uma balsa estaria à deriva na região dos estreitos, mas não foi informada a data e nem a localização exata do acidente. A Capitania disse ainda que não recebeu denúncia referente ao caso em questão.

“A CPAOR está notificando a empresa, proprietária da embarcação, para prestar esclarecimentos. Será instaurado inquérito para apurar as causas, circunstâncias e os responsáveis pelo acidente”, diz o comunicado.

Por fim, a Marinha do Brasil pede que a sociedade a participe ativamente na fiscalização, informando qualquer situação que possa afetar à segurança do tráfego aquaviário, a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis ou que represente risco de poluição ao meio hídrico, por meio do Disque Emergências Marítimas e Fluviais: 185 – (91) 3218-3950 ou (91) 99114-9187 (aplicativo de mensagem instantânea).

Por:O liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...