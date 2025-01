Vídeo: Motoristas alertam para perigos na rodovia Transamazônica em Itaituba | PA

Foto: Reprodução | Estrutura danificada no km 35 gera risco de desmoronamento e acidentes.

Nesta terça-feira, 14 de janeiro, nossa equipe de reportagem recebeu vídeos de motoristas que mostram o perigo que vêm enfrentando na rodovia Transamazônica, precisamente no km 35, próximo à vila Rayol, em Itaituba, no sudoeste do Pará.

Nos vídeos, é possível observar uma estrutura improvisada na estrada, onde foi utilizado um bueiro para realizar o aterro. No entanto, devido às fortes chuvas que têm caído sobre a região, o local está sendo severamente prejudicado por desmoronamentos. Isso deixou a parte inferior da estrada oca, aumentando o risco de rompimento da rodovia e potencialmente provocando acidentes graves aos veículos que passam pelo local.

A BR-230 é uma rodovia federal e necessita urgentemente dos serviços do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). Enquanto as obras não são realizadas, os motoristas solicitam apoio da prefeitura municipal através do setor de Infraestrutura para amenizar esse problema iminente.

Motoristas alertam para perigos na rodovia Transamazônica em Itaituba | PA Leia mais https://t.co/ZC4J21aQeC pic.twitter.com/reub278Lct — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 15, 2025

Fonte: Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/01/2025/08:50:25

