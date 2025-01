DJ e musa do Onlyfans morre ao cair da varanda

Foto: Reprodução/redes sociais | Courtney Mill, renomada DJ, modelo e criadora de conteúdo na plataforma OnlyFans, faleceu no último domingo (12) em Bali, na Indonésia, após sofrer uma queda da varanda de um apartamento. O trágico acidente ocorreu na sexta-feira (10), enquanto Courtney estava de férias no popular destino turístico.

A queda resultou em ferimentos graves, levando-a a ser socorrida e submetida a procedimentos cirúrgicos. Apesar dos esforços da equipe médica, a DJ não resistiu. As autoridades locais registraram o caso como um acidente, mas detalhes adicionais, como a altura da varanda ou se havia alguém com ela no momento, não foram divulgados.

Courtney, que já havia residido em Bali anteriormente, tinha uma forte conexão com a ilha. Após retornar à sua cidade natal, Melbourne, na Austrália, ela continuava a visitar Bali frequentemente para estar com seus dois cachorros, que permaneciam no país asiático.

Em um depoimento emocionado, Diane, mãe de Courtney, lamentou a perda:

“Ela era linda, de grande coração, feliz e sortuda. Ela viveu a vida ao máximo. Apenas a tristeza e o luto de uma vida que foi perdida muito cedo.”

Courtney Mill não era estranha a situações graves em Bali. Em 2018, sofreu um acidente de motocicleta com um então namorado, que resultou em ferimentos significativos. Mais recentemente, em 2023, precisou ser hospitalizada após uma queda de um lance de escadas que causou um sangramento cerebral.

A morte da DJ e modelo gerou comoção entre seus seguidores nas redes sociais, onde ela compartilhava detalhes de sua rotina e estilo de vida. Admirada por sua energia vibrante e sua conexão com os fãs, Courtney deixa uma lacuna no mundo da música e na comunidade online.

