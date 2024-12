VÍDEO: PM dá tiro à queima-roupa em homem que filmava ação policial em Osasco, na Grande SP

PM atira em homem que filmava ação policial — Foto: Reprodução

Secretaria da Segurança Pública alegou que rapaz de 24 anos tentou tirar arma de um policial, mas registro de câmera de segurança não mostra conduta. Homem foi socorrido e encaminhado a hospital. Arma do PM foi apreendida para perícia e um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para apurar os fatos.

Um policial militar deu um tiro à queima-roupa em um homem de 24 anos que filmava uma ação policial ocorrida na madrugada desta quarta-feira (25), em Osasco, na Grande São Paulo. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que o rapaz baleado tentou tomar a arma de um agente, conduta que não é possível ser vista no vídeo registrado por câmera de segurança (veja acima).

A SSP disse que PMs foram chamados para atender uma ocorrência e, ao tentarem retirar cones da rua, foram hostilizados por moradores.

No vídeo, é possível observar que uma viatura chega ao local, dois militares descem e passam a discutir com diversas pessoas que estavam na via. Um deles sai da viatura já com a arma em punho.

A discussão começa a escalar, e uma outra viatura aparece. Neste momento, o rapaz que foi baleado pega o celular e passa a filmar a ação.

Alguns segundos depois, um dos PMs passa a dar golpes de cassetete em um rapaz que segurava um cone. Uma mulher, então, joga um copo de bebida no militar.

Com o celular na mão, o rapaz se aproxima da cena. O PM, então, parte para cima dele com o cassetete, e ambos saem do campo de visão da câmera.

Neste momento, o policial que estava com a arma em punho deste o início da confusão se aproxima e efetua o disparo. Depois do tiro, os moradores parecem pedir calma aos policiais.

O homem baleado é retirado do local com a ajuda dos moradores.

A SSP informou que ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Antônio Giglio, em Osasco. Além disso, outro homem, de 40 anos, foi detido no local.

A ocorrência foi registrada no 89º Distrito Policial (Jardim Taboão). A arma do PM foi apreendida para perícia e um Inquérito Policial Militar foi instaurado para apurar os fatos.

Fonte: G1 SP e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/12/2024/09:29:04

