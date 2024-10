VÍDEO: Réu se esconde embaixo de mesa durante audiência virtual no Paraná, mas é descoberto por juiz

Réu se esconde embaixo de mesa durante audiência virtual no Paraná para omitir possível erro ético de advogado — Foto: Reprodução/RPC

Durante audiência de quinta-feira (24), réu estava na mesma sala que advogado, o que não é permitido. Juiz repreendeu advogado e acionou a OAB, que vai apurar conduta do profissional.

O réu de um processo trabalhista se escondeu embaixo de uma mesa durante audiência virtual da 18ª Vara do Trabalho de Curitiba, mas foi descoberto pelo juiz Thiago de Assumpção Rosado, que presidia a sessão que ocorreu na tarde de quinta-feira (24). Assista ao vídeo abaixo.

O homem estava na mesma sala física que o advogado, o que possibilitaria ele ouvir o depoimento da ex funcionária pelo dispositivo do advogado, o que não é permitido pelo Código de Processo Civil, uma vez que ele ainda não tinha sido ouvido.

Participavam da audiência o réu, que é empresário em Curitiba, o advogado dele, o juiz, a autora da ação, o advogado dela e uma testemunha.

A autora da ação é uma ex-funcionária do réu que pediu R$ 46 mil reais de indenização por danos morais.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, o juiz pergunta para o advogado Robison de Albuquerque Maranhão se o réu que ele defende está na mesma sala que ele. O advogado responde que o cliente está “na sala de baixo”. O réu então se movimenta e troca de lugar.

Na sequência, o juiz pede para ele girar a câmera porque afirma que a janela ao fundo do advogado se parece com a vista ao fundo do cliente dele.

O advogado mostra parte da sala, mas o juiz insiste: “Consegue girar a câmera no 360º para a gente ver, por favor?”. O advogado mostra novamente parte da sala e o juiz pergunta: “Por que o Ricardo entrou embaixo da mesa, doutor?”, após a imagem mostrar rapidamente o réu se escondendo embaixo do móvel. Ao mesmo tempo, no vídeo do réu é também é possível ver ele embaixo de uma mesa.

O juiz suspendeu a sessão e determinou multa para a parte reclamante, no caso o advogado e a empresa que pertence ao homem que se esconde no vídeo, no valor de 9,99% sobre o valor da ação que é de R$ 46 mil.

Além disso, o juiz determinou a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para apurar eventual infração do advogado e também encaminhou ofício ao Ministério Público Federal para investigar a possível ocorrência de fraude processual.

O que dizem os envolvidos

O advogado Robison de Albuquerque Maranhão afirmou que não houve violação da ética profissional porque não houve solicitação prévia da retirada do réu da sala virtual por parte do juiz. Disse ainda que é direito do advogado estar ao lado do cliente na sala virtual ou física e que não houve prejuízos às partes.

Em nota a OAB informou que não compactua com “nenhum tipo de falta de ética e abuso de direitos no exercício profissional e apurará o caso exemplarmente”. A manifestação afirma ainda que será punido “qualquer tipo de desvio da ética, do decoro e da legalidade dentro dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório”.

O Tribunal Regional do Trabalho do Paraná (TRT-PR) afirmou em nota que irá oficiar a OAB para apurar a conduta do advogado.

“Nos próximos dias, o magistrado deve oficiar formalmente à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para que apure a conduta do advogado, que tentou ludibriar o magistrado e, consequentemente, a Justiça do Trabalho no Paraná”, encerra a nota.

veja vídeo:

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/10/2024/15:57:14

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com