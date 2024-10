Paraense é convocado para a seleção brasileira de futsal

Thiaguinho foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira e figura entre os 10 melhores jogadores jovens de futsal do mundo. | Reprodução/Instagram Thiaguinho.10

Ala paraense, considerado um dos melhores jovens do mundo, Thiaguinho estreia na equipe principal sob o comando de Vanildo Neto.

Em tempos de grandes conquistas e novos desafios, o futsal brasileiro vive um momento especial, marcado pela renovação de talentos e pela busca incessante pela excelência. A recente convocação da seleção principal, a primeira após o hexacampeonato mundial no início deste mês, simboliza não apenas uma nova era para o esporte, mas também a esperança de que novos ícones se ergam para brilhar nas quadras.

A lista de convocados traz vários novos rostos para a equipe, estre eles uma novidade empolgante: Thiaguinho, um jovem talento paraense, foi chamado pela primeira vez para integrar o time principal. O ala, de apenas 21 anos, é reconhecido como um dos dez melhores jogadores jovens do mundo, segundo a premiação da Futsal Planet, a mais importante da modalidade.

Sob a liderança do técnico Vanildo Neto, que também coordena a seleção sub-20, Thiaguinho faz parte da equipe que participará da primeira etapa da Liga Evolução da Conmebol. A competição ocorrerá em Fortaleza, no Ceará, entre os dias 6 e 10 de novembro, com o intuito de promover o desenvolvimento do futsal na América do Sul. O jogador já teve a oportunidade de atuar na Liga Evolução, representando a categoria sub-20 no ano passado, e agora se prepara para esse novo desafio em um nível mais alto.

TRAJETÓRIA NO ESPORTE

Natural de Belém, Thiaguinho começou sua trajetória no futebol de campo, passando pelas categorias de base do Paysandu e do Carajás. Em 2019, com apenas 16 anos, ele participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas foi na transição para o futsal que encontrou seu verdadeiro potencial.

Depois de defender o Remo, ele se transferiu para o Corinthians, onde permaneceu até 2023, e atualmente defende o Foz Cataratas, no Paraná, onde se destacou na Liga Futsal.

REALIZAÇÃO PESSOAL

A convocação de Thiaguinho para a seleção representa não apenas uma realização pessoal, mas também uma esperança renovada para o futsal brasileiro, que continua a revelar novos talentos em sua busca pela excelência.

A lista de convocados para a seleção conta com nomes como Roncaglio (goleiro), Lucas Martins e Lucas Gomes (fixos), além de Ribeiro, Quixeré e Leandro Lino (alas), e os pivôs Rafão e Charuto. A expectativa agora é grande para o desempenho da equipe no torneio, com Thiaguinho pronto para deixar sua marca.

