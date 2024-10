VÍDEO: torre de caixa d’água cai 1 segundo após motociclista passar em rua, em São Paulo

Caixa d’água colapsa em condomínio popular e assusta moradores em Hortolândia — Foto: Helen Sacconi

Caso ocorreu na madrugada de domingo (13) em um condomínio que fica na Avenida José Araújo.

Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento em que uma caixa d’água colapsou em um condomínio de Hortolândia (SP). A estrutura foi ao chão cerca de um segundo depois de uma motocicleta passar em frente ao local onde ela estava instalada (veja acima).

O caso ocorreu na madrugada de domingo (13) e o vídeo foi obtido pela EPTV na manhã desta segunda-feira (14). Segundo a proprietária de um dos apartamentos, a água chegou a invadir o primeiro piso do condomínio.

Ela contou que ouviu um barulho e, em seguida, a água invadiu o quarto onde ela estava com o bebê. Ela e a criança conseguiram sair e ninguém ficou ferido.

A estrutura tem capacidade para armazenar 296 m³. A síndica do condomínio afirmou à reportagem da EPTV que fez a limpeza exigida por lei e que todas as manutenções estão em dias. Além disso, que o condomínio possui seguro.

O g1 não conseguiu localizar o motociclista até a última atualização desta reportagem.

Em nota, a Defesa Civil de Hortolândia informou que enviou equipes para dar apoio aos responsáveis pelo condomínio para a remoção da caixa d’água e sinalização do trânsito das proximidades.

Segundo a prefeitura, o engenheiro responsável pela obra deve tomar as providências para que seja restabelecida a normalidade aos moradores do condomínio.

Torre de caixa d'água cai 1 segundo após motociclista passar em rua em São Paulo Leia Mais https://t.co/CeP3iuVxcK pic.twitter.com/zusJqAptOJ — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) October 15, 2024

Fonte: G1 SP e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/10/2024/13:10:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...