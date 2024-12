VÍDEO: Trio sequestra empresário e filho de 8 anos; ameaça arrancar orelha de criança e exige R$ 100 mil em MT

Foto: Reprodução | O trio apontou arma para a cabeça do menino exigindo que o pai fizesse transferências bancárias.

Três criminosos, sendo um de 20 anos e dois de 19, foram presos na manhã deste domingo (1º) no bairro São João Del Rei, em Cuiabá, após roubarem uma caminhonete Hilux prata e sequestrarem o proprietário do veículo, de 34 anos, e o seu filho de apenas 8 anos. Os bandidos ainda roubaram cerca de R$ 100 mil das vítimas por meio de transferências bancárias via PIX.

Durante a o crime, a vítima foi obrigada a fazer diversas transferências para contas indicadas pelos bandidos. No total, foram cerca de R$ 100 mil. Tanto pai quanto filho foram ameaçados várias vezes. A criança chegou a ter a arma apontada na cabeça e ouvir que perderia uma das orelhas caso as transferências via PIX não fossem concluídas.

A ocorrência foi registrada por volta das 11h, quando o batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) foi acionado para recuperar um veículo e salvar duas vítimas que estavam sendo feitas reféns pelos criminosos, identificados como Cleyton da Silva Oliveira Matos, de 20 anos, Geiverson Cardoso de Oliveira, de 19 anos, e Leonardo Martins Conceição, de 19 anos.

Diante da denúncia, a Rotam conseguiu localizar o veículo na região do Contorno Leste. Ao se aproximarem da caminhonete, um dos bandidos jogou um revólver calibre 38 pela janela e depois pediu para que a vítima parasse o carro para que o trio pudesse fugir em direção a um matagal.

Contudo, os policiais conseguiram impedir a fuga e abordar os criminosos. Em conversa com um deles, a Rotam foi informada de que o roubo foi encomendado por outro criminoso, chamado de Rodrigo ou vulgo “Sobrevivente”, que está preso na Penitenciária Central do Estado (PCE).

Em contato com a vítima, o proprietário do veículo contou à polícia que tinha visto um anúncio na internet informando sobre a venda de uma chácara. Assim que ele demonstrou interesse na publicação, um dos criminosos entrou em contato para combinar a data e o horário para visitar o imóvel. Ao chegar no local indicado pelos criminosos, o motorista foi abordado pelo trio, que roubou o veículo e fez as vítimas reféns.

Os criminosos foram presos em flagrante e encaminhados para a delegacia de Polícia Civil, onde as investigações serão feitas.

Veja vídeo:

Trio sequestra empresário e filho de 8 anos; ameaça arrancar orelha de criança e exige R$ 100 mil em MT Leia mais https://t.co/ysvtOGe7p5 pic.twitter.com/4YroksPsxr — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) December 2, 2024

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/12/2024/14:27:27

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...