Homem e mulher são assassinados a tiros em bar no MT; criminoso fugiu

Foto: Reprodução | As vítimas foram baleadas em um bar, chegaram a ser socorridas e encaminhadas ao hospital, porém não resistiram.

Um homem de 35 anos, identificado como Marcos Chave do Nascimento, e uma mulher de 56 anos, identificada como Antônia Geovásia Surubi, foram assassinados a tiros na tarde desse domingo (1º), em Pontes e Lacerda (a 445 km de Cuiabá), por um criminoso que está foragido. As vítimas foram baleadas em um bar, chegaram a ser socorridas e encaminhadas ao hospital, porém não resistiram.

A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT), que foi acionado sob a denúncia de que haviam duas vítimas caídas no chão de um bar, no bairro Flor da Serra, atingidas por disparos de arma de fogo. No local, as equipes encontraram apenas Marcos, baleado na cabeça. A segunda vítima, que seria Antônia, já havia sido socorrida e encaminhada ao Hospital Vale do Guaporé.

Pouco depois do crime, a polícia foi informada de que as vítimas não resistiram e vieram a óbito no hospital.

Conforme o registro feito pela Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 15h45, quando um Gol branco teria deixado o suspeito dos disparos em uma esquina próxima ao bar. Ele teria atirado contra as vítimas e fugido do local, não sendo localizado posteriormente.

Diante dos fatos, a polícia conseguiu localizar o carro usado no crime e identificar o proprietário do veículo. À polícia, o responsável negou envolvimento no crime.

De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo investigado para identificar o assassino.

Fonte: Repórter MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/12/2024/14:24:27

