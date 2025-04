Prefeitura de Marabá lança campanha de vacinação para crianças e adolescentes nas escolas

(Foto: Reprodução) – A expectativa é imunizar mais de 39 mil alunos

A Secretaria de Saúde de Marabá (SMS) vai promover imunização de crianças e adolescentes nas escolas da rede pública de ensino. A campanha inicia na próxima terça-feira (29/04), na escola José Mendonça Vergolino, na Marabá Pioneira, e seguirá até o final de maio nas demais unidades de ensino.

A coordenadora de imunização da SMS, Claudenise Santos, explica que será uma ação de verificação da carteirinha do adolescente, da criança que vai estar nesse ambiente escolar. “Então, nós iremos fazer a avaliação dessa carteira e também levaremos as vacinas de febre amarela, tríplice viral, HPV, meningocócica ACWY e a tríplice bacteriana, que é a DTP. Também colocaremos um aviso nessa carteira, desse adolescente, informando se precisa de uma dose de dengue ou se ele precisa só completar esse esquema vacinal”, declarou.

O coordenador do PSE pela Saúde, Evandro Rodrigues, conta que a expectativa é imunizar mais de 39 mil alunos, atendendo todas as escolas, inclusive as não inseridas no programa. “A gente quer levar a vacina de forma que as crianças entendam a importância que é vacinar, a importância que é tomar essa dose para poder cuidar. A vacina salva vidas!”, ressaltou.

A documentação necessária para que os alunos recebam as vacinas será organizada pela diretoria da escola, juntamente com o Programa Saúde na Escola (PSE), que vão informar aos estudantes o que deverá ser apresentado. Caso os pais ou responsáveis não queiram que a criança/adolescente seja vacinada, deverão apresentar um Termo de Recusa, ofertado pela diretoria da escola. Segundo a coordenadora de imunização, se o estudante não apresentar o termo, será vacinado, fazendo parte da estratégia de imunização do programa.

Caso alguma reação adversa aconteça com algum estudante vacinado, o coordenador diz que os pais ou responsáveis devem encaminhar à diretoria da escola, onde ele será direcionado ao atendimento de saúde, e será avaliado e acompanhado durante 30 dias.

VACINAS OFERECIDAS NA CAMPANHA, CONSIDERANDO A FAIXA ETÁRIA

VACINAS FAIXA ETÁRIA

A iniciativa segue os moldes do Ministério da Saúde, que vem ampliando o alcance da campanha em todo o país para garantir a eficácia da imunização de crianças e adolescentes brasileiros.

Claudenise reforça a importância da ação em Marabá, em perspectiva para o futuro: “É muito importante que a gente leve essa informação pra essa criança, hoje, que tá na escola, pra que, no futuro, ela seja um adulto que entenda a importância dessa imunização. Então, a longo prazo, o benefício que a gente vai colher com essas ações que a gente tá fazendo hoje é muito grande, porque esse adulto já vai ser um adulto consciente de que, quando ele tiver os filhos dele, ele já vai entender a necessidade dessa vacinação e já vai levar os filhos pra vacinar. E a gente tem uma população totalmente protegida, agora e a longo prazo”.

O calendário das escolas atendidas será lançado gradualmente nas redes sociais da prefeitura.

