VÍDEO:Mulher manda matar o marido, mas esquece câmeras ligadas que filma tudo

Mulher chegou com um dos suspeitos e apontou onde o marido estava. Crédito: Reprodução

Nas imagens é possível ver que a mulher ainda anda pela casa ao lado do suspeito armado, procura o marido e indica que ele está no banheiro do imóvel que fica na cidade de Luís Eduardo Magalhães.

Imagens de câmeras de segurança divulgadas nas redes sociais nesta terça-feira (12) mostram a cronologia do crime contra o homem morto a tiros enquanto tomava banho, dentro da casa onde morava, na cidade de Luís Eduardo Magalhães, no oeste do estado. De acordo com a Polícia Civil, a esposa dele é a principal suspeita do crime ocorrido na última quarta-feira (6), e ela está presa.

Foto:Reprodução

Nas imagens é possível ver o momento em que um carro com dois homens estaciona em frente ao imóvel onde estava a mulher e José Vicente de Cerqueira Sena, de 40 anos. Em seguida, a esposa de José abriu a garagem, tira o carro dela e deixa o portão aberto para que um dos homens que chegou no veículo, entre na casa.

Com o homem armado já dentro do imóvel, a mulher o acompanha e, juntos, eles circulam em busca da vítima. Depois, a mulher indica que o marido está dentro do banheiro, tomando banho.

José Vicente foi surpreendido pelo suspeito, mas consegue fugir mesmo baleado e corre sem roupas pela rua. No entanto, o atirador vai atrás dele. O outro homem que aguardava dentro do carro estacionado em frente ao imóvel, desce do veículo para também perseguir José e o agride com tapas.

A vítima conseguiu lutar contra o homem e tentou escapar por um terreno. No entanto, ele foi alcançado e atingido por mais disparos. José Vicente foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luís Eduardo Magalhães, mas não resistiu aos ferimentos.

ASSISTA AO VÍDEO:

Suspeita de ser mandante do crime

Ainda no local do homicídio, investigadores da polícia desconfiaram do comportamento da esposa. Ela prestou depoimento na delegacia e forneceu, de forma espontânea, o aparelho que gravava imagens de segurança da residência do casal.

A mulher teria cortado os fios do aparelho e imaginou que desta forma apagaria as imagens.

No entanto, após análise da câmera, foi constatado o envolvimento dela no crime. Ao ser questionada, ela confessou ser mandante do homicídio contra o marido. Disse ainda que o companheiro a ameaçava de morte por causa de um desacordo comercial entre o casal.

Após ser presa em flagrante, a mulher segue à disposição da Justiça.

