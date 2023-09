R$ 15 mil? Colunista divulga o verdadeiro valor do programa de Andressa Urach

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, o preço do programa com a ex Miss Bumbum seria bem mais modesto do que o divulgado por ela (Foto:Reprodução/Instagram)

Famosa pelas polêmicas em que costuma se envolver, que incluem uma fase – tão rápida quanto duvidosa – em que declarou ter enterrado o passado de Miss Bumbum hors concours e se declarou evangélica, Andressa Urach parece ter dado outra guinada de volta às origens, assumindo, inclusive, a retomada das atividades como garota de programa, com a qual estaria obtendo lucros expressivos. Depois de declarar, em entrevista a um podcast, que seu corpo é uma mercadoria, Andressa recentemente surpreendeu o público ao afirmar que cobra R$ 15 mil por uma hora de sexo. No entanto, segundo informações obtidas pela coluna Fábia Oliveira, o valor real é bem diferente.

De acordo com fontes da coluna, a modelo tem, de fato, lucrado consideravelmente com suas atividades na Boate Gruta Azul. No entanto, a quantia que Andressa cobra é bem menor do que a declarada por ela. Na verdade, o programa com a modelo custa R$ 3 mil por encontro, o que, aliás, seria o limite máximo estabelecido.

Ainda segundo o que apurou a coluna, entre as profissionais do sexo que trabalham no estabelecimento, Andressa Urach é a que ganha mais. Enquanto ela cobra R$ 3 mil, as demais recebem “apenas” R$ 500. Isso se deve ao fato de que a influenciadora digital auxilia na promoção da casa, o que faz toda a diferença.

Em uma entrevista concedida ao programa Fofocalizando, do SBT, Andressa Urach compartilhou que aprendeu a ganhar dinheiro em troca de sexo desde os 21 anos. “Eu aprendi desde os 21 anos a ganhar dinheiro em troca de sexo. Eu tenho dificuldade de ter relação sexual se não for me pagando”, declarou.

Em outro momento, a ex-Miss Bumbum também revelou que já manteve relações com sete pessoas em uma única noite, incluindo seis de uma vez. Além disso, ela divulgou que faturou R$ 500 mil em apenas 23 dias com seu perfil em plataformas de conteúdo para maiores de 18 anos.

