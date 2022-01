Vigilante é morto a tiros na frente de casa em Paragominas

Autor dos disparos fugiu em moto e não foi preso. Polícia investiga o caso. (Foto:Reprodução G1)

Idoso é morto em Paragominas

Um vigilante particular de 65 anos foi morto a tiros na frente de casa em Paragominas, sudeste do Pará, nesta quinta-feira (30) . Segundo a polícia, ele levou vários tiros e as características do crime são de execução. (A informação é do G1PA)

A pessoa que teria efetuado os disparos fugiu do local em uma moto e até o fim da tarde desta quinta não havia sido presa. A Polícia Militar e Civil diz que tem pistas sobre o suspeito, mas que não pode divulgar detalhes para não atrapalhar a investigação.

Ele era aposentado e trabalhava há muitos anos como vigilante, segundo a família, que está inconformada. “A gente que justiça. Ele era muito querido”, disse a filha da vítima, Edilene Santos.

Jornal Folha do Progresso em 31/12/2021/09:24:01

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...