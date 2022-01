Brasileiro é ultrapassado no último quilometro e africanos dominam a Corrida de São Silvestre

Corrida de São Silvestres 2021 Corrida de São Silvestres 2021 (Werther Santana / Estadão Conteúdo)

Competição fechou o calendário esportivo no Brasil

Quase deu para o Brasil. A 96ª edição da Corrida de São Silvestre, em São Paulo (SP), mais uma vez foi dominada por atletas da africanos. A última prova do calendário esportivo brasileiro ocorreu nesta sexta-feira (31) e teve como destaque no masculino Belay Bezabh, da Etiópia, que ultrapassou o brasileiro Daniel Nascimento, no último quilômetro e levou a corrida com o tempo de 44m54, ficando com o bicampeonato. Já no feminino a corredora queniana Sandrafelis Chebet venceu sem muitos problemas e terminou a corrida com 50m07 e também levou a competição pela segunda vez. (A informeação e do GE)

No masculino, o brasileiro mais bem colocado foi o corredor Daniel Nascimento, que ficou com a segunda colocação com o tempo de 45m09. No feminino as brasileiras Jennifer do Nascimento e Valdilene dos Santos e Franciene Mora, completaram o pódio na terceira, quarta e quinta posições respectivamente.

Jornal Folha do Progresso em 31/12/2021/12:24:13

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...