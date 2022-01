Policia Militar prende homem que planejava matar policial no Trairão-PA

Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, Vulgo Luquinha planejava matar um policial militar. O casal foi preso em Traírão-Pará. (Foto:Reprodução-tv on line Itaituba)

A prisão aconteceu nesta quinta-feira, 30 de dezembro de 2021, por volta das 16hrs00min, uma guarnição da PM de Traírão foi informada através de uma denúncia anônima, informando que um indivíduo conhecido pelo apelido de “Luquinha”. Segundo ele estaria planejando vingar a morte de seu irmão matando um policial militar de Trairão, as informações foram repassadas que ele estaria em posse de um revólver, a GUPM com o apoio do Grupamento Tático Operacional realizou incursões no local informado, onde possívelmente estaria o acusado, rapidamente os policiais obtiveram êxito na abordagem, o abordado foi Nacional de nome LUCAS SOUSA COSTA , vulgo “Luquinha”.(A informação é da Tv online Itaituba)

Foi encontrado na posse dele 01 Revolver Cal.38, contendo 6 munições intactas, sendo 4 ogival e 2 ponta oca, 1 simulacro de revólver, 17 gramas de maconha e a quantia de $612,00 reais.

No momento da abordagem o mesmo informou onde poderia ser encontrada a mulher conhecida por “Madame”, ela seria a considerada “Torre” do tráfico na cidade.

Já no horário de 17H00 foram feitas as incursões, sendo que a nacional RAFAELA ISABEL DA SILVA BARBOSA, foi flagrada com a 198 gramas de maconha, 71 gramas de Crack, 24 gramas de Cocaína e 01 balança de precisão, em sua posse.

Os indivíduos foram conduzidos para a delegacia de Polícia Civil da cidade de Traírão para fins de apresentação.

Jornal Folha do Progresso em 31/12/2021/09:14:55

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...